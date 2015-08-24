В Ливане второй день продолжаются протесты из-за мусора на улицах (фото)

Об этом сообщает Радио Свобода.

Накануне между протестующими и полицией возникли столкновения. Для разгона демонстрантов силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ. Десятки людей были ранены.

Премьер-министр Ливана Таммам Салям раскритиковал применение силы против митингующих и пообещал наказать виновных в избиении людей.

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Салям подчеркнул, что его страна столкнулась с политическим кризисом. По его словам, сейчас нет денег для выплаты зарплат работникам государственных предприятий.

В воскресенье, 23 августа, Таммай Салям заявил, что готов встретиться с представителями движения «Ты смердиш», которые организовали протесты.

В течение последнего года в Ливане нет президента, поскольку парламент не может его избрать.

Ранее УНИАН сообщал, что десятки тысяч протестующих вышли на улицы бразильских городов с требованием импичмента президента Дилмы Руссефф.