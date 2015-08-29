США пообещали сдерживать путинскую Россию

Как передает «Голос Америки», об этом министр обороны США Эштон Картер заявил, выступая на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии.

Картер назвал две самые большие угрозы безопасности США. По словам главы Пентагона, ими являются более агрессивная расстановка российских сил и средств обеспечения безопасности и появление «Исламского государства».

При этом министр обороны не назвал конкретных планов по противодействию этим угрозам.

Картер назвал «печальным» развитие событий в России, но отметил, что администрация США должна реагировать на действия российского правительства во времена правления Путина, которые, по его мнению, «ведут Россию в неправильном направлении для ее собственного народа».

«Но, судя по всему, это именно то направление, в котором он хочет их вести, – к очередной конфронтации, – отметил министр. – Нам просто придется сдержать это. Как в интересах нашей собственной безопасности, так и потому, что у нас есть важные союзники и друзья в этом регионе мира и у нас есть важные договорные обязательства по линии НАТО».

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Говоря об «Исламском государстве», боевики которого захватывают новые территории, Картер заявил, что США «должны победить и победят» эту группировку.

По словам Картера, тех вызовов, которые представляют «Исламское государство» и Россия, еще 18 месяцев назад не существовало.

«За последний год они приобрели угрожающие размеры, – отметил он. – Нам нужно противостоять им обоим».

Как сообщал УНИАН, США в связи с возрастающей агрессией России разместили в Германии четыре истребителя F-22 Raptor.

Самолеты прибыли 28 августа на американскую авиабазу Шпангдалем в земле Рейнланд-Пфальц. Вместе с истребителями в рамках инициативы по поддержанию европейской безопасности European Reassurance Initiative были дислоцированы самолет Boeing C-17 Globemaster III и 60 американских военнослужащих.

До середины сентября на авиабазе Шпангдалем будут проходить учения, в которых также примут участие истребители американских ВВС других типов и самолеты военно-воздушных сил союзников по НАТО. Отмечается, что это первые военные учения в Европе с участием истребителей F-22. Позже эти самолеты будут также посещать военно-воздушные базы стран Восточной Европы.