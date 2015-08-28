В России из-за песни про "ментов" закроют доступ на Last.fm

Причиной стало размещение на Last.fm песни группы «Психея» «Убей мента», которую записали в 2004 году. Судом песня была признана экстремистским материалом, а Минюст внес ее в соответствующий список еще в 2010 году, сообщает Дождь.

Однако особое внимание на трек «Психеи» обратили летом прошлого года. 24 сентября Ленинский суд Кирова повторно постановил запретить «Убей мента». С этого момента Роскомнадзор внес несколько порталов в список запрещенных из-за песни, например, Muzofon.com и Music-on-radio.com.

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Помимо конкретной страницы, которая ведет к треку «Психеи», в реестр внесены домен и IP-адрес, что позволяет операторам ограничить доступ пользователей ко всему Last.fm.

Ранее УНИАН сообщал, что Роскомнадзор пытался внести "Википедию" в реестр запрещенной информации, по причине нежелания онлайн энциклопедии удалить статью о способах приготовления наркосодержащего вещества. Позже появилась информация, что статья, согласно экспертному заключению ФСКН России, не нарушает требований законодательства, и сайт был удален из списка запрещенных ресурсов.