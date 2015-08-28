В Пентагоне рассказали, что "на уме" у Путина

Об этом заявил в интервью изданию Foreign Affairs министр обороны США Эштон Картер.

"Меня часто спрашивают, знаю ли я, что на уме у Путина. Фактически, все мы это знаем, потому что он говорит то, что думает. Понятнее уже некуда. Он сожалеет о том, что Советский Союз распался, и хочет, чтобы уважали "величие России". Путин хочет, чтобы его слышали в мире, и хочет соседства, которое не угрожает", - сказал Картер.

Именно по этой причине курс Украины на евроинтеграцию в Кремле считают угрожающим, полагает руководитель оборонного ведомства США.

"Корень украинского кризиса в том, что здесь стремление людей к европейской политической и экономической модели развития столкнулось с нежеланием России видеть, как сопредельная страна движется в направлении, которое расценивается как угрожающее", - отметил он.

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По словам Картера, проблему на Донбассе не решить только военным путем, и в этой ситуации международное сообщество выбрало "правильный рычаг влияния" на путинскую Россию - политические и экономические санкции.

"Мы поддерживаем стремление Украины в попытке выстроить экономику. Мы также тренируем украинских военнослужащих и помогаем украинский армии оборудованием, а также непрерывно оцениваем, какая помощь могла бы быть наиболее полезной", - сказал глава Пентагона.

Как сообщал УНИАН, в Пентагоне считают ИГИЛ и Россию главными угрозами для США и пообещал принять меры по их сдерживанию.