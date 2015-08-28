США и Южная Корея завершают учения возле границ КНДР

Пхеньян назвал учения, в которых применяются боевые снаряды, "крайне провокационными", и заявил, что союзники таким образом отрабатывают вторжение в КНДР. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В учениях участвуют около 30 тысяч военнослужащих США и 50 тысяч южнокорейских военных, используется авиация и тяжелая артиллерия.

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24 августа представители КНДР и Южной Кореи смогли прийти к соглашению об урегулировании пограничного кризиса.

По данным агентства Ренхап, Южная Корея согласилась прекратить вещание из громкоговорителей вдоль демилитаризованной зоны, а КНДР принесла извинения за обстрелы.