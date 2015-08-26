Могерини заявила о "поворотном моменте" в переговорах Сербии и Косово
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула поворотный момент в нормализации отношений Сербии и Косово, которые согласовали принципы создания сообщества сербских муниципалитетов в Косово.
Глава дипломатии ЕС выступает в роли посредника в переговорах между премьер-министром Сербии Александром Вучичем и главой правительства непризнанного Косово Исой Мустафой, сообщают РИА Новости.
Как отметила Могерини, "результаты встречи представляют собой исторические достижения в процессе нормализации".
"Решения, подобные сегодняшним, принесут конкретную выгоду людям и в то же время позволят двум сторонам продвинуться по их европейскому пути", — говорится в коммюнике главы дипломатии ЕС.
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В свою очередь, Госдепартамент США поприветствовал достигнутые договоренности между руководителями Сербии и Косово по вопросу нормализации двусторонних отношений.
"Достигнутые сегодня (25 августа) соглашения по энергетике, телекоммуникациям, создание сообщества сербских муниципалитетов и свободное передвижение по мосту в Митровице улучшат жизнь людей в обеих странах", — отметили в Госдепартаменте.