Могерини заявила о "поворотном моменте" в переговорах Сербии и Косово

Глава дипломатии ЕС выступает в роли посредника в переговорах между премьер-министром Сербии Александром Вучичем и главой правительства непризнанного Косово Исой Мустафой, сообщают РИА Новости.

Как отметила Могерини, "результаты встречи представляют собой исторические достижения в процессе нормализации".

"Решения, подобные сегодняшним, принесут конкретную выгоду людям и в то же время позволят двум сторонам продвинуться по их европейскому пути", — говорится в коммюнике главы дипломатии ЕС.

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В свою очередь, Госдепартамент США поприветствовал достигнутые договоренности между руководителями Сербии и Косово по вопросу нормализации двусторонних отношений.

"Достигнутые сегодня (25 августа) соглашения по энергетике, телекоммуникациям, создание сообщества сербских муниципалитетов и свободное передвижение по мосту в Митровице улучшат жизнь людей в обеих странах", — отметили в Госдепартаменте.