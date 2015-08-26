Швейцария примет закон, который упростит возврат арестованных средств Януковича - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного швейцарского чиновника, передает ZN.ua.

"Власти Швейцарии пока сотрудничают с рядом стран, такими как Гаити, Египет, Тунис и Украина, для возвращения преступных активов, замороженных на швейцарских счетах после смены власти в этих странах", - заявил глава департамента международного права в МИД Швейцарии Валентин Цельвегера.

В сообщении отмечается, что обе палаты швейцарского парламента еще должны согласовать законопроект, в частности, вопросы исковой давности.

"Думаю, что мы согласуем вопрос исковой давности к концу года", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Украина должна предоставить Швейцарии достоверную информацию относительно активов, украденных людьми из окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Ранее Кристиан Шененбергер заявил, что Швейцария ожидает от Генеральной прокуратуры Украины тщательного расследования деятельности Виктора Януковича и его соратников для возврата украденных ими активов.

Напомним, счета Виктора Януковича и его соратников арестованы в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и других странах.