Президент Турции Эрдоган поручил сформировать временное правительство
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил премьер-министру Ахмету Давутоглу создать временное правительство, которое будет действовать до досрочных выборов.
На прошлой неделе президент объявил о роспуске парламента после того, как премьер-министр страны Ахмет Давутоглу заявил о невозможности сформировать коалицию и вернул мандат президенту, передает Би-би-си.
Читайте такжеЭрдоган объявил досрочные парламентские выборы в Турции
Ожидается, что внеочередные парламентские выборы назначат на 1 ноября.
Нынешняя правящая в Турции Партия справедливости и развития стремилась создать коалицию с Националистической партией, так как в июне впервые с 2002 года потеряла парламентское большинство, а вместе с ним и возможность в одиночку сформировать правительство.
Ситуация политической неопределенности в Турции происходит на фоне роста насилия в стране и соседних Ираке и Сирии.