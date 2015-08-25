Президент Турции Эрдоган поручил сформировать временное правительство

На прошлой неделе президент объявил о роспуске парламента после того, как премьер-министр страны Ахмет Давутоглу заявил о невозможности сформировать коалицию и вернул мандат президенту, передает Би-би-си.

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Ожидается, что внеочередные парламентские выборы назначат на 1 ноября.

Нынешняя правящая в Турции Партия справедливости и развития стремилась создать коалицию с Националистической партией, так как в июне впервые с 2002 года потеряла парламентское большинство, а вместе с ним и возможность в одиночку сформировать правительство.

Ситуация политической неопределенности в Турции происходит на фоне роста насилия в стране и соседних Ираке и Сирии.