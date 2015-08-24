Википедия: блокировка одной статьи затронет весь сайт

Об этом сообщил директор некоммерческого партнерства Викимедиа.ру Владимир Медейко, передает Би-би-си. По его словам, решение Роскомнадзора повлияет на работу всего ресурса.

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Википедия использует защищенный протокол, который не позволяет провайдерам и прочим лицам, которые находятся между пользователем ресурса и ресурсом, определять, какие страницы он читает, какие данные передает, получает. Доступа не будет у пользователей по всем страницам ресурса", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Сегодня Роскомнадзор обратился к операторам связи с требованием заблокировать страницу в русскоязычной Википедии, на которой опубликована информация о наркотиках. В Роскомнадзоре ранее также сообщали, что блокировка отдельной страницы интернет-энциклопедии может привести к блокировке всей Википедии из-за особенностей функционирования протокола HTTPS.