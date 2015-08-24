Сикорский: надо доказать Путину, что конфликт слишком дорогой для него
Надо убедить президента РФ Владимира Путина, что конфликт слишком дорог для него, тогда станут возможными переговоры на тему вывода российских оккупационных войск с востока Украины.
Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Польши и бывший спикер Сейма Радослав Сикорский, передает "Польское радио". "Украина проводит реформы, а конфликт на ее востоке слишком дорого обходится России", - сказал в разговоре телеканалу CNN Радослав Сикорский.
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Дипломат, говоря о политике главы Кремля, отметил, что "сложно точно понять чьи-то намерения". "Но можем сосредоточиться на результате чьих-то действий", - добавил он.
Радослав Сикорский также рассказал, как он видит возможность сдерживания российской агрессии против Украины. "Мы должны показать президенту Путину, что российская агрессия не должна перекинуться за границы пространства НАТО", - сказал он. "Во-вторых, мы должны убедить президента Путина, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет означать продолжение вооруженного конфликта, в котором он не сможет одержать победу. И в-третьих, мы должны показать ему, что время не действует в его пользу. Украина приняла программу реформ, а конфликт на ее востоке является слишком дорогим для России", - сказал он.
Как добавил польский политик, только после этого станут возможными переговоры на тему взаимопонимания и вывода российских войск с оккупированных территорий Украины. "Лучше всего было бы если бы в этих переговорах принимали участие Евросоюз и США и чтобы эти разговоры касались всех замороженных конфликтов на пространстве бывшего СССР – в Приднестровье, на Кавказе и в нескольких других регионах", - подчеркнул он.