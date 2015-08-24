Сикорский: надо доказать Путину, что конфликт слишком дорогой для него

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Польши и бывший спикер Сейма Радослав Сикорский, передает "Польское радио". "Украина проводит реформы, а конфликт на ее востоке слишком дорого обходится России", - сказал в разговоре телеканалу CNN Радослав Сикорский.

Читайте такжеСикорский: конфликт в Украине должен решать весь ЕС, а не отдельные страны

Дипломат, говоря о политике главы Кремля, отметил, что "сложно точно понять чьи-то намерения". "Но можем сосредоточиться на результате чьих-то действий", - добавил он.

Радослав Сикорский также рассказал, как он видит возможность сдерживания российской агрессии против Украины. "Мы должны показать президенту Путину, что российская агрессия не должна перекинуться за границы пространства НАТО", - сказал он. "Во-вторых, мы должны убедить президента Путина, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет означать продолжение вооруженного конфликта, в котором он не сможет одержать победу. И в-третьих, мы должны показать ему, что время не действует в его пользу. Украина приняла программу реформ, а конфликт на ее востоке является слишком дорогим для России", - сказал он.

Как добавил польский политик, только после этого станут возможными переговоры на тему взаимопонимания и вывода российских войск с оккупированных территорий Украины. "Лучше всего было бы если бы в этих переговорах принимали участие Евросоюз и США и чтобы эти разговоры касались всех замороженных конфликтов на пространстве бывшего СССР – в Приднестровье, на Кавказе и в нескольких других регионах", - подчеркнул он.