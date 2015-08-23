Количество жертв в результате падения истребителя в Британии достигло 11 человек - СМИ

Ранее сообщалось о семи погибших, однако в ходе поисковых работ на месте крушения были найдены новые тела, сообщает Би-би-си.

Поисковая операция на месте трагедии продолжается.

Незадолго до этого были опознаны первые жертвы крушения. В их числе - 24-летний Мэтт Джонс и 23-летний футболит клуба "Уортинг Юнайтед" Мэттью Гримстоун.

Врачи продолжают бороться за жизнь пилота, он находится в больнице в критическом состоянии.

Кроме того, доктора оказывают помощь еще 14 пострадавшим, чьи ранения не вызывают серьезных опасений.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа на авиашоу в Великобритании во время выполнения одной из фигур пилотажа разбился истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter.

Как рассказывают очевидцы, самолет сорвался на выходе из "мертвой петли". Задев несколько автомобилей на близлежащей трассе А27, "Хокер" взорвался на обочине дороги.

"Хокер Хантер" - британский реактивный околозвуковой истребитель-бомбардировщик. Состоял на вооружении Королевских ВВС в 1950-1960-х годах, широко экспортировался и принимал участие во множестве вооруженных конфликтов.

Отдельные "Хантеры" продолжали эксплуатироваться до 1990-х.

В начале августа похожий инцидент произошел во время шоу CarFes. Пилот истребителя, совершавший фигуры пилотажа, не справился с управлением, и самолет рухнул. Машина ушла в сторону от зрителей, и на земле никто не пострадал.