На авиашоу в Швейцарии столкнулись два самолета
Местные СМИ сообщают, что летчик одного из самолетов успел выпрыгнуть с парашютом, судьба второго пока не ясна
Два легких самолета столкнулись в воздухе во время авиашоу под Базелем на севере Швейцарии.
После столкновения один из них разбился, подтвердил журналистам представитель пожарных, передает русская служба Би-Би-Си.
Местные СМИ сообщают, что летчик одного из самолетов успел выпрыгнуть с парашютом, судьба второго пока не ясна. По некоторым данным, он погиб.
На месте катастрофы работают бригады спасателей.
Как сообщал УНИАН, 22 августа на авиашоу в Великобритании во время выполнения одной из фигур пилотажа разбился истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter.
Инцидент произошел в Западном Суссексе, самолет упал на оживленное шоссе A27. Погибли семь человек. Сразу после этого трасса была перекрыта в обоих направлениях.