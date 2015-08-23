На авиашоу в Швейцарии столкнулись два самолета

Два легких самолета столкнулись в воздухе во время авиашоу под Базелем на севере Швейцарии.

После столкновения один из них разбился, подтвердил журналистам представитель пожарных, передает русская служба Би-Би-Си.

Местные СМИ сообщают, что летчик одного из самолетов успел выпрыгнуть с парашютом, судьба второго пока не ясна. По некоторым данным, он погиб.

На месте катастрофы работают бригады спасателей.

Как сообщал УНИАН, 22 августа на авиашоу в Великобритании во время выполнения одной из фигур пилотажа разбился истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter.

Инцидент произошел в Западном Суссексе, самолет упал на оживленное шоссе A27. Погибли семь человек. Сразу после этого трасса была перекрыта в обоих направлениях.