Малайзия оценила доклад Нидерландов о сбитом на Донбассе Боинге

По словам министра, отзыв был направлен объединенной следственной группе, которая занимается расследованием причин катастрофы. При этом конкретных дат и содержания доклада Лиоу не назвал.

«Не в моей компетенции открывать содержание доклада, потому что он еще не завершен», — заявил министр. Лиоу отметил, что Нидерланды обещали опубликовать доклад о результатх расследования в октябре и «самое главное, что в докладе должна быть указана истинная причина катастрофы», передает РБК.

«В предварительном докладе упоминалось о том, что MH17 сбил объект «высокой энергии», мы хотим разобраться в этом. Я надеюсь, что отчет поможет в этом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что голландские власти завершили отчет о расследовании авиакатастрофы MH17 и передали его Малайзии, чтобы обеспечить обратную связь по этому вопросу.

Ранее Малайзия инициировала голосование Совбеза ООН по резолюции об учреждении международного трибунала, расследующего крушение Boeing под Донецком. Однако правом вето воспользовалась Россия, и Совбез не смог принять резолюцию.

После этого «план Б» по Boeing запустил Киев. Малайзия, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина начали обсуждать три основных альтернативных варианта создания международного трибунала. 16 августа Малайзия анонсировала «план Б» по расследованию падения Boeing MH17.