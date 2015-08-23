В Саудовской Аравии женщины смогут голосовать и участвовать в выборах

Об этом сообщает mir24 со ссылкой на Al Jazeera.

Женщин начали вносить в избирательные списки. Первыми, кто зарегистрировался в качестве избирательниц, стали две жительницы Мекки и Медины. Аравийки старше 18 лет смогут проголосовать отдельно от мужчин - им отдадут треть из существующих 1,263 тыс. избирательных участков.

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Выборы в органы местной власти проводятся в Саудовской Аравии с 2005 года. Изначально от участия были отстранены женщины и военнослужащие.

Женщинам в Саудовской Аравии запрещается водить машину, передвигаться без сопровождения мужа или родственника, ездить в общественных автобусах и общаться с мужчинами, которые не являются их родными или мужьями.