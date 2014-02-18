Президент Венесуэлы выслал из страны американских дипломатов

Он не назвал их поименно, однако выдвинул против них обвинения в том, что под предлогом выполнения своих консульских обязанностей они проникали в вузы страны и провоцировали студентов на антиправительственные выступления, которые продолжаются в стране уже две недели.

Мадуро также заявил, что США поддерживают тесные связи с оппозицией и оказывают ей помощь в деле подготовки свержения правительства.

По словам президента, постпред Венесуэлы при Организации американских государств в Вашингтоне получил предупреждение от Госдепартамента США о том, что арест лидера венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса будет иметь негативные международные последствия для Каракаса. Мадуро заявил, что руководство страны не потерпит угроз от кого бы то ни было.

США отвергают обвинения в адрес трех сотрудников американского диппредставительства в Каракасе, заявила в понедельник представитель госдепартамента Джен Псаки.

"Обвинения в том, что США помогают организовать протестующих в Венесуэле, безосновательны и ложны. Мы поддерживаем права человека и фундаментальные свободы, в том числе и свободу слова и собраний, в Венесуэле и по всему миру. Но мы давно говорим, что политическое будущее Венесуэлы должен решить народ Венесуэлы", — заявила Псак

По материалам Интерфакс, РИА Новости