В России чеченскую правозащитную группу внесли в список "иностранных агентов"

Как передает Радио Свобода, Министерство юстиции России 21 августа сообщило, что проведенная проверка дала основания внести эту организацию в список из-за «природы ее деятельности».

Центр стал 87-й организацией, внесенной в список «иностранных агентов», с тех пор как президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ предусматривает внесение неправительственных организаций в список, если они имеют финансирование из-за рубежа и считаются ведущими политическую деятельность.

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Эксперты заявляют, что закон направлен против гражданского общества, давление на которое усилилось с тех пор, как три года назад Путин вернулся на пост президента.

Российской республикой Чечня руководит поддерживаемый Кремлем Рамзан Кадыров, которого критикуют за систематическое нарушение прав человека.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство юстиции России внесло российское отделение Transparency International в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.