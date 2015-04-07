В России Transparency International внесли в список иностранных агентов

В сообщении Минюста РФ отмечается, что факт соответствия НКО признакам иностранного агента был установлен в ходе прокурорской проверки. В отделении организации заявили о намерении обжаловать решение Минюста в суде.

В феврале Таганская межрайонная прокуратура потребовала от «Центра антикоррупционных исследований инициатив "Трансперенси Интернешнл — Р"» устранить нарушения законодательства об НКО.

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Прокуроры сочли деятельность организации, помимо прочего, нацеленной «на вмешательство в проводимую государством политику в сфере борьбы с коррупцией путем лоббирования своих предложений по ее изменению, на формирование общественного мнения о необходимости изменений проводимой органами власти политики в указанной сфере».