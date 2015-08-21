В США пассажир снял на видео момент попадания молнии в самолет

Об этом сообщает Новое Время.

Пассажир другого самолета, ожидая взлета, заснял этот момент на видео. Инцидент произошел во время выруливания авиалайнера ко взлетной полосе.

Во время происшествия никто не пострадал, поскольку самолет защищен специальным покрытием, которое блокирует поля статического электричества.

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Ранее УНИАН сообщал, что молния попала в корпус следовавшего в Денвер Boeing 757 вскоре после его вылета из аэропорта Кефлавик в Рейкьявике и пробила дыру в носу пассажирского авиалайнера.