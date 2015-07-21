В России вызывает протест все, что касается Украины и НАТО - минобороны Польши

Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк, пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на Onet.pl.

Он подчеркнул, что обучение в рамках программы "Партнерство ради мира" проводятся ежегодно, они не нарушают международное право, а потому не должны вызывать озабоченности власти Кремля.

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"Россия, которая в течение последних года-полтора провела ряд незапланированных учений с целью запугать общественность на Западе, не должна беспокоиться", - выразил возмущение Семоняк.

В то же время он заявил, что каждое событие, где рядом употребляются слова "Украина и НАТО" вызывает протест России.

"Не стоит сходить с ума. Подобные учения проводились и при предыдущем президенте Украины и озабоченности РФ не вызвали", - сообщил министр обороны Польши.

Ранее в МИД РФ заявили, что совместные учения Украины и НАТО «способны поставить под угрозу срыва прогресс, который наметился в мирном урегулировании глубокого кризиса» на востоке Украины.