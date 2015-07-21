В России вызывает протест все, что касается Украины и НАТО - минобороны Польши
Российскую Федерацию не должны беспокоить международные военные учения на территории Украины.
Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк, пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на Onet.pl.
Он подчеркнул, что обучение в рамках программы "Партнерство ради мира" проводятся ежегодно, они не нарушают международное право, а потому не должны вызывать озабоченности власти Кремля.
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"Россия, которая в течение последних года-полтора провела ряд незапланированных учений с целью запугать общественность на Западе, не должна беспокоиться", - выразил возмущение Семоняк.
В то же время он заявил, что каждое событие, где рядом употребляются слова "Украина и НАТО" вызывает протест России.
"Не стоит сходить с ума. Подобные учения проводились и при предыдущем президенте Украины и озабоченности РФ не вызвали", - сообщил министр обороны Польши.
Ранее в МИД РФ заявили, что совместные учения Украины и НАТО «способны поставить под угрозу срыва прогресс, который наметился в мирном урегулировании глубокого кризиса» на востоке Украины.