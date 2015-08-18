FT: Путин похож на "тараканище" из детского стихотворения Чуковского

Об этом пишет обозреватель Financial Times Джон Торнхилл.

С точки зрения долгосрочной перспективы, его режим не силен, как думают россияне, а слаб.

Результаты социологических опросов говорят о невиданной популярности Путина, а его агрессивное поведение против соседей заставляет Запад нервничать и говорить о возможной новой Холодной войне.

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Однако скоро Россию может охватить очень тяжелый кризис, который приведет к новому упадку страны. Тогда западные политики будут нервничать из-за возможного хаоса, опасного национализма и ядерного арсенала в РФ. Слабая Россия не менее опасна, чем сильная.

Автор пишет, что не только путинская система управления выглядит устаревшей, но и российская экономика, которая во втором квартале этого года сократилась на 4,6%.

Вдобавок, отток капитала из России продолжается, а покупательная способность россиян уменьшилось впервые за 15 лет правления Путина.

Когда-то СССР и США рассматривали друг друга как экономические и военные супердержавы. Теперь американский рост ВВП в пять раз превышает российский. Спрос на энергоносители упал, и у России не остается средств, чтобы реформировать свою экономику, чтобы восстановить рост. Ситуацию усугубляют еще и демографические показатели. Количество населения сократилось до 142 миллионов, что меньше, чем в Бангладеш. На международной арене в России тоже почти нет надежных союзников. Обозреватель напоминает о развороте Кремля лицом к Китаю. Однако, Пекину выгоднее эти отношения. По мнению автора, если бы у России не было ядерного оружия, то КНР уже бы аннексировала Сибирь.

"Учитывая все эти признаки слабости, один российский либерал сравнил Путина с монстром-тараканищем из детского стихотворения Корнея Чуковского. Некоторое время таракан запугивал всех зверей своими страшными усами. Но когда воробей проглотил его, звери стали удивляться, почему они вообще его когда-то боялись", - пишет автор.

Судьба Путина неопределенная, а будущее России тяжело предсказать. Поэтому просчитать возможные сценарии тяжело. Очевидно, что Запад сильнее, когда занимает единую позицию. Безусловно, было правильно начать давить экономически на Россию за ее посягательство на суверенитет Украины. Так же правильно усиливать позиции НАТО на восточной границе. Но, по мнению автора, не стоит отождествлять народ России с его правителем. Запад должен показать россиянам, что не хочет их изоляции и держит открытые двери для любого их следующего лидера, который захочет через них пройти.