Новые подробности теракта в Бангкоке: бомба была установлена на мотоцикле

Бомба во время взрыва в центре Бангкока (Таиланд) была заложена на мотоцикле.

Об этом представитель полиции сообщил ITV.

Также на на месте взрыва образовалась воронка.

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Напомним, в центральном деловом районе столицы Таиланда Бангкоке прогремел мощный взрыв вблизи храма.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 15 и ранены более 80 человек. Полиция считает произошедшее терактом.