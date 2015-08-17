Новые подробности теракта в Бангкоке: бомба была установлена на мотоцикле
17:20, 17 августа 2015Мир
1599
Также на на месте взрыва образовалась воронка.
REUTERS
Бомба во время взрыва в центре Бангкока (Таиланд) была заложена на мотоцикле.
Об этом представитель полиции сообщил ITV.
Также на на месте взрыва образовалась воронка.
Читайте такжеУ места взрыва в Бангкоке полиция нашла третью неразорвавшуюся бомбу
Напомним, в центральном деловом районе столицы Таиланда Бангкоке прогремел мощный взрыв вблизи храма.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли 15 и ранены более 80 человек. Полиция считает произошедшее терактом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter