У места взрыва в Бангкоке полиция нашла третью неразорвавшуюся бомбу

В центре Бангкока, где произошел взрыв, в результате которого погибли 15 и ранены более 80 человек, найдено третье взрывное устройство, сообщил представитель управления полиции Бангкока в прямом эфире Nation TV, передает РИА Новости.

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Неразорвавшаяся бомба находится в 30-ти метрах через дорогу от точки первоначального взрыва, у входа в фешенебельный торговый центр "Кесон-Плаза". Специальная группа полиции приступила к разминированию.

Полиция сообщает, что при взрыве был использован тринитротолуол.