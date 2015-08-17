Бывшего премьера Ирака хотят судить за сдачу Мосула "Исламскому государству"

Как сообщили агентству Reuters, два депутата, соответствующая резолюция успешно прошла голосование в иракском парламенте и теперь будет передана представителям судебной власти, передает Би-би-си.

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Один из депутатов подчеркнул, что резолюция не обязывает суд рассматривать обвинения в адрес бывшего премьера. Суд и следствие сами решат, насколько обоснованы претензии парламента.

Помимо премьера в документе упоминаются еще около 30 бывших высокопоставленных чиновников. Их имена пока не приводятся.

Боевики группировки "Исламское государство" захватили Мосул в июне 2014 года. Город до сих пор находится под их контролем.

Мосул является вторым по величине городом Ирака и важным опорным пунктом. Контроль над городом позволил исламистам начать продвижение на север и запад страны и захватить почти треть ее территории.