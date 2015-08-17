Тяньцзинский порт возобновил работу после серии взрывов

10:17, 17 августа 2015
Мир
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Администрация порта в городе Тяньцзине сообщила о возобновлении работы в обычном режиме после серии мощных взрывов.

Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Порт возобновил обслуживание основных судоходных путей. За исключением района гавани, граничащего с местом взрывов, складские помещения начали сегодня работать в штатном режиме», - говорится в докладе администрации порта.

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Как сообщалось, взрывы в Китае произошли на складе токсических веществ и топлива 12 августа.

Сразу после взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. После него на складе произошло еще несколько взрывов. Мощность самого сильного из них эквивалентна 21 тонне тротила. Количество жертв взрывов достигло 114 человек.

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