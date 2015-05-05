В Газе у штаб-квартиры ХАМАС произошел взрыв

Ранее радикальные исламисты-салафиты, называющие себя сторонниками "Исламского государства", опубликовали призыв с требованием отпустить на свободу их единомышленников, арестованных радикальным палестинским движением ХАМАС. Также авторы обращения пригрозили, что если арестованные не будут освобождены в течение 72 часов, то боевики будут готовы действовать против избранных целей.Взрывом был повреждено ограждение здания, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Пока не ясно, есть ли связь между взрывом и поставленным радикальными исламистами ульиматумом.

В апреле был арестован один из лидеров салафитов в Газе по обвинению в поддержке группировки "Исламское государство".