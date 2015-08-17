В США убили внучку известного голливудского актера

Тело 33-летней Идены Хайнс с многочисленными ножевыми ранениями обнаружила полиция, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на телеканал CNN.

Убийство произошло в ночь на воскресенье на улице, где проживала погибшая.

Единственный подозреваемый в убийстве был задержан на месте происшествия. Его имя официально не называется. Известно только, что это 30-летний мужчина. Обвинение ему пока не предъявлялось, он направлен на психиатрическую экспертизу.

По свидетельствам очевидцев, мужчина напал на Хайнс с криками, что она одержима бесами, и он должен их изгнать.

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Семья Моргана Фримена выпустила официальное заявление, в котором выразила глубокую скорбь в связи со смертью Хайнс. Приемная внучка часто сопровождала Фримена на различных церемониях, а сам актер подчеркивал, что относится к ней как к родной.

Идена Хайнс приходится внучкой первой жене Моргана Фримена. Она получила актерское образование, однако в последние годы занималась в основном образовательными программами для городской молодежи.