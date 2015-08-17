Премьер Ирака сократил правительство на треть

Таким образом правительство сокращено с 33 до 22 министерств, говорится в заявлении службы главы правительства, передает украинская редакция "Немецкой волны". Этот шаг был осуществлен после того, как на прошлой неделе парламент страны одобрил пакет реформ правительства.

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Четыре министерства, включая министерство по делам женщин, министерство по вопросам прав человека, будут понижены в статусе. Несколько других министерств будут объединены между собой, в частности, речь идет о слиянии министерства науки и технологий минобразования, министерства культуры, министерства туризма, министерства здравоохранения - с министерством окружающей среды. Также ликвидированы три должности вице-премьеров.

Хайдер аль-Абади предложил план реформ 9 августа. Он нацелен на сокращение коррупции и улучшение качества государственного управления, а также уменьшение расходов на управленческий аппарат. План является реакцией на протесты, которые продолжались несколько недель, а также призыв духовного вождя шиитов аятоллы Али аль-Систани. Причиной недовольства людей было низкое качество получаемых услуг, к этому добавилось и возмущение массовыми отключениями электроэнергии, которую подают только в течение нескольких часов в сутки.