США вернули Ираку изъятые во время борьбы с ИГ реликвии

Соединенные Штаты заявили, что древности были изъяты, чтобы доказать финансирование боевиками войны с помощью контрабанды древних сокровищ. В среду, 15 июля, США передали их Багдаду.

Иракские реликвии были захвачены американскими силами в мае. Среди них древняя цилиндрическая печать, глиняная посуда, металлические браслеты и другие ювелирные изделия, стеклянные осколки от цветных ваз, передает ZN.UA.

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"Это были первые существенные доказательств того, что они продают артефакты, чтобы финансировать свою деятельность", - сказал посол США Стюарт Джонс. "Их целью было продать эти предметы старины на мировом черном рынке", - сказал он журналистам в Национальном музее в Багдаде, куда эти предметы были переданы.

Ранее СМИ сообщали, что боевики "Исламского государства" финансируют свою войну на Ближнем Востоке, продавая антикварные вещи, похищенные в иракских и сирийских музеях. Эксперты оценивают годовой доход группировки от продажи краденых реликвий в 3 миллиарда долларов.

Также контрабандисты, которые работают на террористов, предлагают клиентам из Западной Европы доставку раритетов. Однако эта услуга стоит тысячи долларов. Ранее Ирак обвинил "Исламское государство" в торговле органами пленных.