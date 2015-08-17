США предупредили Китай о недопустимости деятельности тайных агентов в стране - СМИ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на The New York Times.

Издание пишет, что Китай начал операцию под названием "Охота на лис", целью которой является возвращение всех беглецов из КНР обратно на родину. При этом американские чиновники отмечают, что китайские агенты применяют в некоторых случая незаконные методы, например, запугивание проживающих на территории Китая родственников беглецов.

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Китайские агенты, как отмечает издание, работают под прикрытием министерства общественной безопасности КНР, которое и курирует операцию "Охота на лис".

Ранее УНИАН сообщал, что Россия и Китай могут иметь доступ к электронной переписке госсекретаря США Джона Керри, считает сам чиновник.