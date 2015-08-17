Президент Египта подписал новый закон о борьбе с терроризмом - СМИ

Об этом сообщает интернет-сайт египетской газеты "Аш-Шурук" со ссылкой на официального представителя президентской администрации Аля Юсефа, передает РИА Новости.

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В понедельник, 17 августа, полный текст закона будет опубликован в официальной газете и вступит в силу.

По мнению экспертов, такой закон должен вступить в силу как можно скорее, учитывая ситуацию в стране и предстоящие парламентские выборы.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Луксоре на юге Египта террористы-смертники совершили атаку на популярный туристический объект - Карнакский храм.