США и Италия выполнят наблюдательный полет над Россией

Об этом сообщают РИА Новости.

"С 17 по 22 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Италии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Новосибирск", — сообщил глава российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Ранее УНИАН сообщал, что военные инспекторы из Венгрии и Канады с 27 по 31 июля выполнили наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Инспекторы из России выполнят наблюдательный полет над территорией Великобритании.