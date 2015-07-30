Деревня в Сьерра-Леоне помещена на карантин из-за обнаружения Эболы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Под карантин, который продлится 21 день, попала целая деревня. В число помещенных на карантин входят более 30 работников местной больницы, которые до этого ухаживали за пациентом, больным Эболой. Когда появились первые симптомы, его сначала доставили к целителю и только потом в больницу, где он позже скончался.

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Старосте деревни, который своевременно не оповестил органы здравоохранения о случае заражения вирусом, грозят дисциплинарные меры, сообщил агентству пресс-секретарь Национального центра по борьбе с вирусом Эбола (NERC) Сиди Йаях Тунис.

Представители NERC призвали граждан следовать указаниям органов здравоохранения до тех пор, пока угроза эпидемии не исчезнет, предупредив, что "одна ошибка, и Эбола вновь вернется".

Три новых случая заражения были зафиксированы в стране за последние две недели. В Тонколили — 150 дней назад.

Вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались 11 145 человек, еще 27 135 — заразились опасным вирусом. 9 мая 2015 года Либерия была официально объявлена "свободной от Эболы". Однако это заболевание пока еще не побеждено в Сьерра-Леоне и Гвинее.

Геморрагическая лихорадка Эбола — смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также при контактах с предметами зараженного человека.