Рейтинг президента Южной Кореи обрушился на 10% из-за вспышки вируса MERS (фото)
Рейтинг президента Южной Кореи Пак Кын Хе упал до 29% на фоне вспышки в стране коронавируса MERS, от которого погибли более 20 человек.
По данным социологической компании Gallup, за две недели число граждан страны, поддерживающих президента, сократилось на 10 процентов, передает Русская служба Би-Би-Си.
В качестве основной причины недовольства деятельностью Пак Кын Хе опрошенные называют запоздалую реакцию на вспышку коронавируса.
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Пак Кын Хе вступила в должность президента Южной Кореи в феврале 2013 года. Нынешний рейтинг стал самым низким за все время, прошедшее с начала ее полномочий.
Всего на данный момент от вируса MERS погибли 24 человека. Еще у 166 человек подтверждено наличие этого заболевания. При этом корейские власти считают, что активное распространение вируса удалось остановить.