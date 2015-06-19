Рейтинг президента Южной Кореи обрушился на 10% из-за вспышки вируса MERS (фото)

11:00, 19 июня 2015
Мир
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Рейтинг президента Южной Кореи Пак Кын Хе упал до 29% на фоне вспышки в стране коронавируса MERS, от которого погибли более 20 человек.

REUTERS

По данным социологической компании Gallup, за две недели число граждан страны, поддерживающих президента, сократилось на 10 процентов, передает Русская служба Би-Би-Си.

В качестве основной причины недовольства деятельностью Пак Кын Хе опрошенные называют запоздалую реакцию на вспышку коронавируса.

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Пак Кын Хе вступила в должность президента Южной Кореи в феврале 2013 года. Нынешний рейтинг стал самым низким за все время, прошедшее с начала ее полномочий.

Всего на данный момент от вируса MERS погибли 24 человека. Еще у 166 человек подтверждено наличие этого заболевания. При этом корейские власти считают, что активное распространение вируса удалось остановить.

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