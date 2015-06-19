Рейтинг президента Южной Кореи обрушился на 10% из-за вспышки вируса MERS (фото)

По данным социологической компании Gallup, за две недели число граждан страны, поддерживающих президента, сократилось на 10 процентов, передает Русская служба Би-Би-Си.

В качестве основной причины недовольства деятельностью Пак Кын Хе опрошенные называют запоздалую реакцию на вспышку коронавируса.

Читайте такжеМИД рекомендует украинцам не летать в Южную Корею из-за распространения MERS

Пак Кын Хе вступила в должность президента Южной Кореи в феврале 2013 года. Нынешний рейтинг стал самым низким за все время, прошедшее с начала ее полномочий.

Всего на данный момент от вируса MERS погибли 24 человека. Еще у 166 человек подтверждено наличие этого заболевания. При этом корейские власти считают, что активное распространение вируса удалось остановить.