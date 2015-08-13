В Европарламенте напомнили России о новых санкциях в случае эскалации конфликта на Донбассе

Выступая в Варшаве, Чарнецкий напомнил, что действующие санкции западных стран и низкая цена нефти на мировых рынках уже привели к ослаблению российской экономики, сообщает Радио Свобода.

Он считает, что это отличный момент для того, чтобы ЕС и США оказали более сильное давление на Россию и тверже выразили несогласие с оккупацией части Украины.

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По его мнению, ощутимым ударом по российской экономике могло бы стать исключение России из системы международных банковских платежей SWIFT.

Главный чиновник Европарламента подчеркнул, что Евросоюз должен говорить про Россию голосом «Польши и других стран Центральной и Восточной Европы» и противостоять пророссийскому лобби, которое «активно действует не только в бизнесе, но даже и в официальных структурах ЕС».

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Как сообщал УНИАН, Европейский Союз 22 июня принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года. В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Позже, президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о продлении на год мер в ответ на санкции Запада.

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В начале августа Соединенные Штаты Америки расширили силу своих секторальных санкций в отношении ряда энергетических проектов России на еще одно русское нефтегазовое месторождение. Как отметили в Министерстве торговли США, теперь под эти санкции попадает и Юго-Киринское месторождение в Охотском море на Дальнем Востоке России.