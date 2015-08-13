Бундесвер обвинил "Исламское государство" в применении химоружия в Ираке

Об этом сообщает Bild со ссылкой на доклад бундесвера, передает Lenta.ru. Атака состоялась к западу от города Махмур. По предварительным данным, 60 человек пострадали - у бойцов возникли серьезные проблемы с дыханием.

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По информации издания, в 40 км от места происшествия находились немецкие военнослужащие, обучавшие курдов в городе Эрбиль. Никто из них не пострадал.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место направилась группа экспертов из Багдада.

Боевики "Исламского государства" захватили часть территории Ирака и Сирии и летом 2014 года провозгласили халифат. С августа 2014 года США наносят авиаудары по позициям исламистов, также для борьбы с ними была сформирована международная коалиция. Воюют с исламистами и курдские отряды. Многих из них обучают западные военнослужащие.