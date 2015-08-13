Около 1500 автомобилей Renault сгорели при взрыве в Китае (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщает агентство​ Bloomberg со ссылкой на производителя авто.

По оценке компании, стоимость поврежденных и уничтоженных огнем машин, которые хранились на складе Renault, составила около 210 млн юаней ($33 млн), при этом в расчетах компания исходила из цены самой дешевой модели Renault для Китая. Эти цифры не являются конечными, точная сумма ущерба устанавливается.

Читайте такжеВ Китае из-за карстовой воронки обвалилась станция метро

Как отмечает издание, Тяньцзинь является одним из крупнейших китайских портов по импорту автомобилей в Китае. Автопроизводители используют его для доставки и хранения машин перед отправкой в другие районы страны. В портовом городе, который находится в 120 км от Пекина, проживают более 15 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в результате взрывов, прогремевших в Тяньцзине поздно вечером в среду, погибли по меньшей мере 50 человек и более 500 пострадали. Город превратился в дымящиеся руины.