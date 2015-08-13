Корпус НАТО в польском Щецине возглавит немецкий генерал

Эту должность ему передаст польский генерал брони Богуслав Самоль, который осуществлял командование над военной частью с декабря 2012 года, передает Польское радио. В церемонии примет участие президент Польши Анджей Дуда.

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Каденции командиров Корпуса продолжаются 3 года и циклически их занимают польские и немецкие генералы. Должность заместителя и главы штаба также занимают ротационным путем военные из Дании, Германии и Польши – стран, которые в 1999 году создали воинскую часть в Щецине.

На сегодня Международный северо-восточный корпус находится на этапе перехода в структуры командования высокой боевой готовности.

Солдаты из Щецина примут участие в крупнейших в истории НАТО маневрах Compact Eagle-2015, которые состоятся в ноябре на полигонах в местностях Зегже и Минск Мазовецкий.

Самое позднее перед саммитом НАТО в Варшаве, который состоится 8-9 июля 2016 года, часть должна доказать свои оперативные возможности в командовании так называемыми "передовыми ударными силами".

На сегодня в Щецине находятся военные из 16 стран НАТО.