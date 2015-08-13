США обвинили Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН

Об этом сообщает «Голос Америки».

Как подчеркнул заместитель официального представителя Госдепартамента Марк Тонер, «поездка является нарушением резолюций Совета безопасности ООН и поэтому является серьезным вопросом для Совета безопасности ООН, а также для Соединенных Штатов».

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«Мы обратились с вопросами относительно этой поездки к руководству российского внешнеполитического ведомства», – заявил он и добавил, что конкретного ответа от Москвы американская сторона не получила.

По словам Тонера, США обратятся в совет Безопасности ООН с просьбой провести расследование этой поездки.

«Санкции ООН в отношении Сулеймани продолжают действовать, и поэтому мы призываем все страны уважать и обеспечивать выполнение резолюций Совета безопасности ООН», – сказал Тонер.

Представитель Госдепартамента отметил, что США намерены работать с советом безопасности ООН, чтобы добиться полного, тщательного, адекватного расследования и соответствующих дальнейших действий».

Сулеймани пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он возглавлял иранские усилия по военной поддержке сирийского президента Башара Асада и шиитских повстанцев в Ираке. Предполагают, что он также руководит иранской поддержкой повстанцев хути в Йемене.

Резолюция Совета безопасности ООН, принятая в 2007 году, призывает к запрету на поездки Сулеймани и других иранских чиновников в связи с их причастностью к ядерной или ракетной программах Тегерана. В соответствии с достигнутым в июле соглашением относительно ядерной программы Ирана, запрет должен быть снят через восемь лет.