СМИ: Мощный взрыв в Китае унес жизни уже 42 человек (фото)

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ряд СМИ. В частности, о гибели пожарных сообщает агентство Reuters cо ссылкой на государственное телевидение Китая.

Незадолго до этого «Новости Пекина» сообщили, что на месте взрывов химикатов потеряна связь с 36 пожарными.

Общее число погибших составляет, по меньшей мере, 42 человека, передает РИА Новости. Число раненых — около 400. До этого сообщалось о 13 погибших и 259 пострадавших.

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В настоящее время основное пламя ликвидировано. Действия пожарных были затруднены невозможностью использовать воду для тушения пламени — это могло вызвать непредсказуемую химическую реакцию. Поэтому власти решили, что нужно дать воспламенившимся веществам полностью сгореть.

Взрывы и последующий пожар произошли вечером 12 августа в портовом городе Тяньцзин, расположенном в 120 километрах к юго-востоку от Пекина. Причиной стала детонация взрывчатых веществ в одном из контейнеров на территории порта. По оценкам китайского сейсмологического центра, по силе взрывы были эквивалентны трем и 21 тоннам тротила.