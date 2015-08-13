США направили бомбардировщики B-2 в Тихоокеанский регион для сдерживания потенциальных противников

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ZN.ua.

Отмечается, что США продолжают регулярное развертывание бомбардировщиков для поддержания возможности "нанесения глобальных ударов и расширения сдерживания потенциальных противников".

В свою очередь, журнал The National Interest отметил, что остров Гуам с начала 21 века начал играть важную роль в военной стратегии США по сдерживанию Китая и Северной Кореи.

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На данный момент одним из потенциальных источников военного конфликта в Тихоокеанском регионе могут стать действия КНР в Южно-Китайском море.

Ранее УНИАН сообщал, что военно-воздушные силы стран НАТО проводят совместные учения "Красный флаг" (Red flag) на Аляске.

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В маневрах, командование которыми осуществляется с базы ВВС США "Эльмендорф", задействованы истребители-бомбардировщики, а также самолеты-разведчики AWACS.