США направили бомбардировщики B-2 в Тихоокеанский регион для сдерживания потенциальных противников
Командование ВВС США заявило, что три бомбардировщика B-2 направлены на военную базу на острове Гуам для "ознакомления с учебными мероприятиями в Тихоокеанском регионе"
Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ZN.ua.
Отмечается, что США продолжают регулярное развертывание бомбардировщиков для поддержания возможности "нанесения глобальных ударов и расширения сдерживания потенциальных противников".
В свою очередь, журнал The National Interest отметил, что остров Гуам с начала 21 века начал играть важную роль в военной стратегии США по сдерживанию Китая и Северной Кореи.
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На данный момент одним из потенциальных источников военного конфликта в Тихоокеанском регионе могут стать действия КНР в Южно-Китайском море.
Ранее УНИАН сообщал, что военно-воздушные силы стран НАТО проводят совместные учения "Красный флаг" (Red flag) на Аляске.
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В маневрах, командование которыми осуществляется с базы ВВС США "Эльмендорф", задействованы истребители-бомбардировщики, а также самолеты-разведчики AWACS.