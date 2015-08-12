Причиной взрыва в Китае могла стать детонация цистерн с горючим, пострадали не менее 50 человек

Не менее полусотни человек получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в порту китайского города Тянцзинь.

Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство Синьхуа, на данный момент в больницы доставлены 50 пострадавших, однако раненые продолжают поступать. Агентство не исключает, что общее количество пострадавших может составить сотни человек. Сведений о погибших нет.

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В сообщении уточняется, что причиной взрыва могла стать детонация контейнеров с взрывчатыми веществами и цистерн с горючим в грузовом терминале городского порта. При этом официальной информации на этот счет пока нет.

На выложенных в интернет видеозаписях видно, что взрыв сопровождался яркой вспышкой, а огненный столб взметнулся на десятки метров. Появились и фотографии окровавленных людей в разорванной одежде, выходящих из портового района.

По данным китайского телеканала CCTV, в результате взрыва в близлежащих домах выбило окна и двери. Несколько высотных зданий обесточены. Телеканал утверждает, что на месте взрыва произошла утечка газа, но подтверждения пока не поступало.