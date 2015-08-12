В Армении солдат РФ, обвиняемый в убийстве целой семьи, сознался в военных преступлениях

Как сообщает Радио Свобода, в 5-ом гарнизонном военном суде России на территории российской военной базы Пермяков признал вину по обвинениям в дезертирстве с оружием, похищении оружия и боеприпасов и незаконном ношении оружия и боеприпасов по Уголовному кодексу России.

После завершения этого процесса Пермякова должны передать армянской стороне, которая будет судить его уже по обвинениям в убийстве.

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Материалы уголовного дела об убийстве, которое тоже начала российская сторона, уже передали Следственному комитету Армении.

Сначала Россия хотела судить солдата и за убийство своим судом, но после массовых протестов решила, что его будут судить в Армении, но на территории российской воинской части российский суд. После того, как протесты не утихали, в конце постановили, что дело об убийстве рассмотрит сама Армения.

По версии следствия, 12 января этого года Пермяков, рядовой со 102-й российской военной базы в Гюмре, самовольно оставил часть с оружием, убил семерых членов армянской семьи, среди них - двух малых детей, и попытался сбежать в Турцию. Вину в убийстве он уже признал.