Боевики "Исламского государства" освободили из плена 20 христиан

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитников, пишет Новое время.

Отмечается, что все освобожденные являются пожилыми людьми.

Так, глава Сирийской обсерватории по правам человека утверждает, что за них был заплачен выкуп, однако представитель ассирийской группы Афрам Якуб опроверг эту информацию.

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"У некоторых из них проблемы со здоровьем, поэтому мы думаем, что их отпустили по этой причине и потому что они старые. Освобождение этих людей дает небольшую надежду, что остальные когда-то тоже будут освобождены", - говорит Якуб.

В то же время точно неизвестно, сколько ассирийских христиан остается в руках радикальных исламистов.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" похитили более 200 людей, в частности христиан, из небольшого города Эль-Карьятейн на западе Сирии.