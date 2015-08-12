Во время учений авиация России использовала бомбы с надписями "На Берлин!" - Bild

Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает ZN.ua.

Отмечается, что бомбометание с самолётов Ан-26 отрабатывается впервые за последние 20 лет.

Издание отметило, что данные военные учения проводились всего в 500 километрах от столицы Германии.

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Журналисты Bild подчеркнули, что слоганы "На Берлин!" и "За Сталина!" широко использовались во время Второй мировой войны советской армией против нацистской Германии.

А в путинской России уже в течение нескольких лет проходит кампания по прославлению времен СССР, и проводятся параллели между борьбой с нацизмом во Второй мировой войне и современным противостоянием с Западом на фоне военного конфликта в Украине.

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По мнению издания, надписи на бомбах "На Берлин!" и "За Сталина!" являются чем-то большим, чем просто проявление ностальгии, и демонстрируют опасные тенденции в руководстве и армии РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия разрабатывает новый авианосец, который будет оборудован ядерным энергетическим модулем.