По всей Польше из-за жары до сентября ограничили электроснабжение

Как сообщает радио Польши, ограничения касаются около 1,6 тыс. крупных потребителей электроэнергии - прежде всего промышленных предприятий и заводов и не включают уязвимых потребителей, то есть, больниц, домашних хозяйств, военной инфраструктуры, аэропортов.

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В понедельник всепольский оператор системы энергии Польские электроэнергетические сети (PSE) сообщил о временном введении на территории всей страны с 10 до 17 часов 20 степени подачи. При такого рода ограничении потребитель может получить только минимальную мощность для того, чтобы сохранить безопасность людей и технологических объектов, отмечается в сообщении.

В интервью Польскому радио министр экономики Януш Пехоциньский отметил, что увеличился объем энергии, вырабатываемой ветряными электростанциями, кроме того, увеличился импорт электроэнергии.