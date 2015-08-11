Российские "контрсанкции" бьют по карманам москвичей - российский политолог

Об этом в ходе телемарафона "Украина превыше всего" заявил российский политолог и журналист Андрей Пионтковский, передает 5 канал.

"В Кремле настроения, близкие к паническим. Потому что новые западные санкции касаются в первую очередь российской верхушки. А что касается простых людей, то они очень страдают от контрсанкций, цены на продукты растут. Причина – 80% продуктов в Москве являются импортированными", - сказал он.

По словам журналиста, государственная пропаганда не слишком активно поддерживала информационный месседж о контрсанкциях.

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"Даже пропаганда очень активно не поддерживала этот шаг – уничтожение продуктов. В стране, которая пережила несколько голодов и блокаду Ленинграда, это будет воспринято как огульный шаг", - говорит Пионтковский.

Как сообщал УНИАН, в России с 6 августа начал действовать указ об уничтожении продуктов, что попали под российское эмбарго. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля.