Молдова рискует стать очередным очагом кризиса безопасности в Европе - Ягланд

Молдова нуждается в проведении коренных реформ, иначе она рискует стать очередным очагом кризиса безопасности в Европе, последствия которого могут выйти далеко за ее пределы.

Такое мнение выразил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в статье, опубликованной в New York Times.

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"Очевидный урок из ситуации в Украине заключается в том, что сила и стабильность государства зависит от его приверженности демократии и верховенству закона",— подчеркнул Ягланд.

По словам генсека, за последние шесть лет, с тех пор как Молдова подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, несмотря на увеличение экспорта и некоторый рост экономики, мало что было сделано для открытия экономики и ее институтов, пишет Европейская правда.

Автор отмечает значительный уровень коррупции и олигархизации государства, подчеркивая при этом, что крайне низкий уровень доходов заставил сотни тысяч местных жителей эмигрировать.

"Внешнее финансирование было приостановлено в ожидании конкретных действия по борьбе с коррупцией и приведению в порядок финансового сектора. Если власть не примет мер для немедленного восстановления внешней поддержки, страна столкнется с серьезным экономическим кризисом. Социальные программы для малообеспеченных слоев населения будут сокращены как раз перед суровыми зимними месяцами",— отмечает автор.

Недавно созданная правительственная проевропейская коалиция должна действовать быстро, отмечает генсек СЕ.

Он отметил, что Совет Европы будет стремиться помочь Молдове в проведении реформ, которые соответствуют международным стандартам.

Также Ягланд подчеркнул, что в последние месяцы наблюдается серьезное ухудшение в отношениях с Приднестровьем, и многие в Молдове опасается, что Приднестровье может повторить судьбу Крыма. Эту тревогу подпитывают призывы к защите с российской стороны.

Напомним, ранее в интервью "Европейской правде" глава EUBAM Франческо Бастальи заявил, что миссия увеличила свое присутствие на приднестровском участке границы с Украиной.

По его словам, один из мотивов такого решения — предотвратить опасное развитие событий.