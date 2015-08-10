Количество жертв терракта в провинции Кундуз в Афганистане возросло до 29
04:22, 10 августа 2015Мир
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Более 29 человек погибли и 19 получили ранения в результате взрыва бомбы террористом-смертником на севере афганской провинции Кундуз.
Целью террористов был глава ополчения Кадир / bbc.com
Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает The New York Times.
Целью террористов был глава ополчения Кадир, который контролирует около 100 человек. Взрыв произошел в тот момент, когда Кадир со своими людьми покидал собрание.
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Ранее УНИАН сообщал, что террорист-смертник подорвал машину в провинции Кундуз на севере Афганистана, в результате взрыва погибло 22 человека.
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