Количество жертв терракта в провинции Кундуз в Афганистане возросло до 29

04:22, 10 августа 2015
Мир
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Более 29 человек погибли и 19 получили ранения в результате взрыва бомбы террористом-смертником на севере афганской провинции Кундуз.

bbc.com

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает The New York Times.

Целью террористов был глава ополчения Кадир, который контролирует около 100 человек. Взрыв произошел в тот момент, когда Кадир со своими людьми покидал собрание.

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Ранее УНИАН сообщал, что террорист-смертник подорвал машину в провинции Кундуз на севере Афганистана, в результате взрыва погибло 22 человека.

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