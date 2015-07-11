В Китай приближается мощнейший за последние 70 лет тайфун
01:00, 11 июля 2015Мир
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На востоке Китая началась массовая эвакуация населения в ожидании приближающегося мощного тайфуна Чан-Хом.
На востоке Китая началась массовая эвакуация / weather.com
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
Как сообщили власти провинции Чжэцзян, в безопасные районы уже эвакуировано около 800 тысяч человек.
Закрыты все порты и аэропорты провинции, прекращено также движение поездов.
Тайфун обрушится на Китай в субботу / weather.com
По прогнозам, тайфун обрушится на Китай в субботу и может стать самым мощным за последние 70 лет.
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Ранее УНИАН сообщал, что итальянский астронавт Саманта Кристофоретти, находящаяся на МКС, сфотографировала с орбиты супертайфун «Майсак» в Тихом океане.
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