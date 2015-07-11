В Китай приближается мощнейший за последние 70 лет тайфун

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщили власти провинции Чжэцзян, в безопасные районы уже эвакуировано около 800 тысяч человек.

Закрыты все порты и аэропорты провинции, прекращено также движение поездов.

По прогнозам, тайфун обрушится на Китай в субботу и может стать самым мощным за последние 70 лет.

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Ранее УНИАН сообщал, что итальянский астронавт Саманта Кристофоретти, находящаяся на МКС, сфотографировала с орбиты супертайфун «Майсак» в Тихом океане.