В РФ на месте столкновения гидроплана и вертолета нашли четвертого погибшего
09:11, 09 августа 2015Мир
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Спасатели достали тело еще одного - уже четвертого - погибшего со дна Истринского водохранилища, над которым в субботу вечером столкнулись вертолет и гидроплан.
Катастрофа в России / Скриншот из видео
Очевидцы прозошедшего опасаются, что всего число жертв катастрофы может достигать девяти, передает Русская служба Би-би-си.
Первым сразу после падения воздушных судов в водохранилище на его поверхности было обнаружено тело девочки 10-14 лет.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Как сообщал УНИАН, в Подмосковье над Истринским водохранилищем столкнулись гидроплан и вертолет, в которых находилось предположительно 5 человек.
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