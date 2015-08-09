В РФ на месте столкновения гидроплана и вертолета нашли четвертого погибшего

Очевидцы прозошедшего опасаются, что всего число жертв катастрофы может достигать девяти, передает Русская служба Би-би-си.

Первым сразу после падения воздушных судов в водохранилище на его поверхности было обнаружено тело девочки 10-14 лет.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье над Истринским водохранилищем столкнулись гидроплан и вертолет, в которых находилось предположительно 5 человек.